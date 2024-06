Anche l’Assocalciatori contro il Mondiale per Club: “Impraticabile”

Continuano le difficoltà del nuovo Mondiale per Club, che dovrebbe disputarsi la prossima estate. I dubbi attorno alla nuova competizione sono diversi e anche il numero di oppositori è in crescita. Dopo la FIFPRO, anche l’Assocalciatori si è schierato contro il torneo della FIFA.

Il sindacato dei giocatori italiani, coordinato insieme a quelli di altri nazioni, hanno presentato un ricorso legale contro il Mondiale per Club. Questo è il comunicato:

“Il 13 giugno 2024 in un ricorso legale coordinato da FIFPRO Europe, il sindacato dei calciatori inglesi, PFA, e il sindacato dei calciatori francesi, UNFP, hanno avviato un’azione legale contro la FIFA, contestando la legittimità delle decisioni della FIFA di fissare unilateralmente il calendario delle partite internazionali e, in particolare, la decisione di creare e programmare la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. I sindacati dei calciatori ritengono che questa decisione violi i diritti dei calciatori e dei loro sindacati sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE e dal diritto della concorrenza dell’UE. I calciatori e i loro sindacati hanno costantemente evidenziato che l’attuale calendario calcistico è sovraccarico e impraticabile. Il sindacato dei calciatori italiani, AIC, ha deciso di unirsi a questo ricorso legale contro la FIFA presso il tribunale del commercio di Bruxelles. Infatti, i membri dell’AIC, che giocano nei club italiani, affrontano la stessa realtà impraticabile dei loro colleghi francesi e inglesi: questa problematica è, per sua natura, paneuropea e persino globale”.