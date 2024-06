Martinez-Inter, lavori in corso: il Genoa non molla su un punto

Sembrava in dirittura d’arrivo la trattativa per Josep Martinez all’Inter. Il portiere del Genoa era il prescelto della società nerazzurra e l’operazione sembrava in via di definizione. Tuttavia, gli ultimi incontri non hanno portato alla fumata bianca.

Come riportato da Fabrizio Romano, Martinez rimane il preferito dell’Inter, ma l’accordo con il club ligure non è arrivato per via della contropartita tecnica. I nerazzurri vorrebbero un’opzione di recompra per Gaetano Oristanio (sul quale si è inserito anche il Venezia), ma il Genoa non sarebbe disposto a concederla.

In ogni caso, la trattativa tra i due club prosegue e nei prossimi giorni si continuerà a lavorare per trovare una soluzione.