Gazzetta – Calhanoglu come Lukaku: “Il parallelo ci sta tutto”

Il caso Calhanoglu ha sorpreso un po’ tutto il mondo Inter, con il club che aveva respinto circa un mese fa le avances del Bayern Monaco. Il calciatore, invece, non ha chiuso le porte al club bavarese, con il quale ci sarebbero dei contatti in corso.

Un caso, secondo La Gazzetta dello Sport, che presenta similitudini con quello di Lukaku nella scorsa estate. Per il quotidiano, il parallelo ci starebbe tutto perché Calhanoglu non avrebbe mai manifestato all’Inter il desiderio di andarsene, con l’agente però in contatto con il Bayern Monaco.

Un atteggiamento simile a quello dell’attaccante belga, che parlava con Juventus e Milan, mentre garantiva ai dirigenti di voler restare in maglia nerazzurra.

L’opinione di Passione Inter

Il paragone della Gazzetta è tanto immediato (e anche banale, a essere sinceri), quanto un po’ azzardato. Il doppio gioco di Lukaku fu molto più evidente e sbagliato nei modi, come sottolineato sempre da Piero Ausilio, terribilmente irritato dal comportamento del belga. Questo non giustifica gli eventuali contatti dell’agente di Calhanoglu con il Bayern Monaco e non esclude un epilogo simile, ma ad oggi il parallelo è molto più labile di quanto si possa pensare.