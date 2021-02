Dall’Inghilterra – Inter e altre due big italiane su Mata: i dettagli

Juan Mata non sta vivendo uno dei periodi migliori della sua carriera con la maglia del Manchester United. Il fantasista spagnolo andrà in scadenza di contratto a fine stagione e in Inghilterra girano voci di mercato sul suo futuro. L’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, lo considera al centro del progetto ed un giocatore chiave, ma il suo futuro con la maglia dello United non sembra più così solido. L’Inter sarebbe una delle squadre interessate allo spagnolo e starebbe valutando la sua situazione.

Come riporta The Sun, Inter, Juventus e Roma hanno dimostrato interesse per il centrocampista. Il suo futuro a Manchester sembra in bilico e il suo contratto scadrà in estate. Lo United ha la possibilità di attivare un’estensione di un anno di contratto per il 32enne, ma quest’anno ha collezionato solo otto partite in tutte le competizioni. L’ex giocatore del Chelsea è desideroso di giocare con più regolarità gli ultimi anni della sua carriera. L’Inter ha mostrato il massimo interesse finora, ma Juventus e Roma hanno maggiori probabilità di fare una mossa per acquistare il giocatore a zero. Mata avrebbe anche la possibilità di un trasferimento in Medio Oriente, ma spera anche che ci siano offerte da qualche club spagnolo.

