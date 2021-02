Bild – Inter sulle tracce di Gulacsi del Lipsia: il portiere può dire addio a prezzo di saldo

Sebbene Samir Handanovic con le sue parate dell’ultimo periodo abbia allontanato le voci di mercato delle scorse settimane, l’Inter un pensierino sulla sua eredità tra i pali nerazzurri lo sta comunque facendo. Se tra i profili sondati si è parlato spesso della possibilità di ingaggiare Rui Silva del Granada in scadenza di contratto a fine stagione, in passato il club nerazzurro era stato pure accostato a profili altrettanto giovani che già militano nel campionato di Serie A, come Cragno e Musso.

Come riportato in Germania da Sport Bild, però, un nome nuovo sul quale pare ci sia la presenza dell’Inter è quello dell’estremo difensore del Lipsia, Peter Gulacsi. Portiere classe 1990, tecnicamente è forse il più simile ad Handanovic per caratteristiche rispetto agli altri profili su cui il club nerazzurro si è avvicinato. Per via della scadenza del suo contratto nel giugno 2023, la società tedesca potrebbe accontentarsi di un’offerta da 13 milioni di euro. Secondo il noto quotidiano sportivo, l’Inter avrebbe già proposto all’entourage dell’estremo difensore ungherese un’offerta da 10 milioni di euro lordi.

