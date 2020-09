MD – Inter, Vidal ritarda l’arrivo a Milano. Frenata sui contratti, ma l’operazione procede spedita

Non è ancora giunta al traguardo finale la trattativa che riguarda l’Inter e Arturo Vidal. Come riportato nell’ultim’ora del Mundo Deportivo, infatti, sarebbero sorti dei ritardi improvvisi nella compilazione dei contratti decisivi per il passaggio del centrocampista cileno in maglia nerazzurra. La certezza, secondo quanto scritto dal quotidiano catalano, è che – contrariamente a quanto filtrato nelle scorse ore – l’ex Bayern Monaco non è ancora arrivato a Milano.

Gli avvocati di entrambi i club stanno ancora mettendo a punto gli ultimissimi dettagli prima del via libera definitivo alla definizione dell’affare di mercato. Arturo Vidal, come ricordiamo, dovrà prima liberarsi ufficialmente del contratto che lo lega al Barcellona fino al 2021, prima di poter mettere finalmente nero su bianco sul nuovo accordo che lo legherà all’Inter per un biennio con opzione per il terzo anno.

