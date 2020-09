Rastelli non risparmia elogi: “Barella sembra all’Inter da una vita. Che crescita D’Ambrosio”

L’ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Durante l’intervista, nella quale ha toccato vari temi, ha parlato anche di due giocatori attualmente all’Inter, allenati da egli stesso in passato.

Su D’Ambrosio allenato ai tempi della Juve Stabia: ” Danilo era al primo anno da professionista. Nasce esterno alto in un 4-4-2. E’ cresciuto tantissimo nel corso degli anni. Io lo impostai da terzino, ci abbiamo lavorato davvero tanto e anche lui ha capito che arretrare di qualche metro sarebbe stato meglio per la sua carriera. E’ un ragazzo molto umile che ripeto, è cresciuto anno dopo anno. Sta raccogliendo all’Inter i frutti di quello che ha seminato. E’ il giusto premio per la sua determinazione”.

Chiudendo su Barella, allenato al Cagliari: “Ha sempre dimostrato grande personalità fin da ragazzino. E’ chiaro però che quando passi da una squadra come il Cagliari all’Inter l’incognita rimane sempre. Invece lui ha vissuto questo passaggio con grande naturalezza e semplicità, sembra che sia in nerazzurro da una vita. Sono davvero contento, il merito è suo, gli faccio tanti complimenti”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<