Con l’acquisto di Samardzic ormai in via di definizione, l’Inter ora deve concentrarsi sulle altre trattative di mercato, con la priorità assoluta alla porta e all’attacco. Su quest’ultimo fronte potrebbero arrivare presto novità molto importanti.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la svolta decisiva potrebbe arrivare in caso di addio di Correa, apparso poco in palla e distante dal mondo Inter nell’amichevole con l’Al-Nassr. Il Tucu potrebbe partire e a quel punto permetterebbe ai nerazzurri di mettere a segno un doppio colpo in attacco.

L’idea, infatti, è quella di prendere due profili diversi. Morata rimane il preferito di Inzaghi, ma il costo dell’operazione scoraggia la dirigenza, pronta a investire su Balogun. Per affiancare lo statunitense, allora, si pensa a un profilo che già conosce la Serie A, con i nomi di Beto e Scamacca (quest’ultimo con anche in prestito) utili a completare il reparto.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha la necessità inderogabile di acquistare almeno un attaccante, ma c’è da capire bene quale sia il profilo migliore. I nerazzurri non possono sbagliare l’investimento. In questo senso, l’addio di Correa leverebbe un po’ di impicci: con la possibilità di comprare due attaccanti, si potrebbe puntare su due profili complementari in grado aumentare anche la profondità del reparto offensivo.