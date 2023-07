Lazar Samardzic è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Nella giornata di ieri sembra essere arrivata l’accelerata decisiva dei nerazzurri per il centrocampista dell’Udinese. Ora vanno sistemati solo i dettagli dell’operazione.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ultima proposta dell’Inter, arrivata negli scorsi giorni, sarebbe molto vicina alle richieste dei friulani: prestito con obbligo di riscatto nel 2024 e costo complessivo dell’operazione di 20 milioni di euro. I nerazzurri, però, dovrebbero abbassare la cifra con l’inserimento del cartellino di Fabbian.

L’accordo definitivo, allora, dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana, al ritorno dal Giappone dell’Inter. Le parti si incontreranno un’ulteriore volta per definire anche gli ultimi dettagli del trasferimento.

Inoltre, lo stesso Samardzic ha già dato la sua benedizione al trasferimento all’Inter, nonostante non ci sia ancora stata nessuna trattativa per definire l’ingaggio. D’altra parte, come ricorda sempre la Rosea, il costo dello stipendio sarà ammortizzato dal Decreto Crescita.

L’opinione di Passione Inter

Non sembrava essere la priorità nel mercato dell’Inter, ma l’arrivo di Samardzic completerebbe il centrocampo nerazzurro, donando a Inzaghi un reparto variegato e di grande qualità. Il talento del serbo, evidentemente, è parso un’occasione da non lasciarsi sfuggire, dal momento che rispetta alla perfezione i criteri cercati dall’Inter: qualità e giovane età.