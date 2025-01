Mercato agli sgoccioli: come cambia il ruolo di Frattesi all’Inter

Manca una settimana alla fine del calciomercato invernale e, di conseguenza, del caso che ha tenuto impegnato il mondo Inter in queste settimane: il futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista piace alla Roma e avrebbe aperto al trasferimento per trovare maggiore continuità in campo, ma la trattativa per ora non è decollata.

Come sottolineato da calciomercato.com, l’offerta della Roma non è ancora arrivata e Inzaghi non sembra certo intenzionato a rinunciare a Frattesi, al netto dei dubbi sul suo impiego che avrebbe espresso il giocatore.

Allora, come sottolinea il portale, mentre il mercato si avvicina alla fine, il calendario dell’Inter si fa sempre più fitto e l’impiego del centrocampista potrebbe diventare sempre più consistente, con Inzaghi pronto ad aumentare le rotazioni rispetto alle ultime gare. Non a caso, Frattesi avrà quasi sicuramente una chance dal 1′ contro il Lecce.