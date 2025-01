Buone notizie in difesa per Inzaghi: arriva la tregua per De Vrij

Calendario fittissimo per l‘Inter, che non può permettersi un momento di pausa in questa fase della stagione. Inzaghi deve dare fondo a tutta la rosa a sua disposizione, ma è anche costretto a fare i conti con alcuni infortuni che stanno limitando le rotazioni. In difesa, però, arrivano buone notizie.

Contro il Lecce, infatti, torna tra i convocati Bisseck, assente dalla finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il tedesco sarà in panchina per la gara contro il Lecce, ma l’obiettivo sembra essere un altro. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrebbe tornare in campo dal 1′ contro il Monaco, per l’ultima gara di Champions League.

Una bella notizia anche per De Vrij. Come sottolinea sempre la Rosea, infatti, l’olandese è stato spremuto nelle ultime 7 gare, risposando solo per 6 minuti, quando è stato sostituito nel finale del derby in Arabia Saudita.