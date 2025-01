Inzaghi lancia un segnale Scudetto con il Lecce: a rischio per il derby

La vittoria del Napoli contro la Juventus, a una settimana di distanza da quella sull’Atalanta, ha messo ulteriore pressione all’Inter, costretta a vincere per accorciare nella corsa Scudetto, in attesa del recupero contro la Fiorentina. L’obiettivo è arrivare appaiati allo scontro diretto e, per questo motivo, Inzaghi non vuole sottovalutare nessuna sfida. A partire da quella con il Lecce.

Il tecnico nerazzurro dovrà ricorrere a un po’ di turnover, necessario per gestire le energie fisiche del gruppo, ma non vuole rinunciare ai suoi elementi migliori e c’è una scelta, in particolare, pronta a mandare un messaggio forte: la titolarità di Denzel Dumfries.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport e da Tuttosport, l’esterno olandese dovrebbe essere regolarmente in campo dal 1′, nonostante sia nella lista dei diffidati e, pertanto, a rischio per il derby della prossima settimana. Il segnale di Inzaghi è chiaro: bisogna pensare solo una partita alla volta e tutti gli impegni sono importanti allo stesso modo. Questa è l’unica via.