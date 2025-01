BLITZ Bayer Leverkusen per il talento dell’Inter. Dalla Germania: “Opzione concreta”

Si avvicina la chiusura del calciomercato invernale e i possibili scenari di mercato devono trovare ora una loro concretizzazione. In casa Inter non si è ancora mosso nulla in chiave Frattesi, con la Roma che non ha presentato alcuna offerta; mentre si sono accese nelle ultime ore possibili opzioni per il futuro di Tomas Palacios.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Monza attenderebbe solo una sua decisione definitiva per chiudere il prestito secco, ma un tentativo sarebbe arrivato anche dal Bayer Leverkusen. Una notizia che trova conferme proprio in Germania.

Infatti, come riportato da Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, Palacios sarebbe “una delle 3 opzioni concrete” per la difesa dei campioni di Germania. Il Bayer Leverkusen, come scrive sul proprio profilo X, vedrebbe in lui un “grande potenziale”. Tuttavia, l’obiettivo numero uno delle Aspirine, al momento attuale, sarebbe l’ingaggio di Mario Hermoso dalla Roma.