Frattesi torna titolare dopo un mese: l’Inter è chiara sul mercato

Non è stato un mese di gennaio particolarmente tranquillo per Davide Frattesi. I malumori emersi per il suo scarso impiego all’Inter, con conseguenti voci di mercato in chiave Roma, hanno riempito le pagine dei giornali, mentre sul campo sono arrivate poche notizie positive.

Contro il Lecce, però, il centrocampista tornerà ad avere la sua occasione, tornando titolare a distanza di più di un mese dall’ultima volta, in Coppa Italia contro l’Udinese. Una chance importante per Frattesi, che avrà tutti i fari puntati su di lui e che avrà l’occasione di dimostrare a Inzaghi di poter dare il suo contributo. Per un concludere al meglio questo mese turbolento.

Mercato permettendo. Infatti, il suo futuro, come scrive La Gazzetta dello Sport, rimane ancora in bilico, a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale. La Roma non ha ancora presentato una proposta ufficiale e la posizione nerazzurra rimane chiara: Frattesi non si svende. Serve un’offerta da 40-45 milioni di euro.