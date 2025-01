Zielinski all’ESAME da regista con l’Inter: “Deve scuotersi”

Momento molto delicato della stagione dell’Inter, obbligata a rispondere subito al Napoli, vincitore in rimonta nello scontro diretto con la Juventus. In casa del Lecce, i nerazzurri dovranno fare i conti con i tanti impegni delle ultime settimane e con energie da gestire al meglio.

In attesa di recuperare Calhanoglu, Inzaghi è pronto a concedere un po’ di riposo ad Asllani. Al Via del Mare, il regista sarà Zielinski. Un test importante per il polacco, come scrive il Corriere dello Sport, che “deve scuotersi rispetto a una prima parte di stagione in cui è rimasto sotto i suoi standard mostrati negli anni scorsi nel campionato italiano”.

Un esame cruciale in un ruolo che lo stesso giocatore ha sempre detto non essere quello in cui si sente più a suo agio. In un momento così delicato, però, c’è bisogno anche di Zielinski davanti alla difesa e lo stesso giocatore ha dato la sua disponibilità.