Calhanoglu fissa le tappe del rientro: “Inzaghi lo attende a braccia aperte”

Non è tempo di ragionamenti e calcoli in casa Inter. Con un calendario così fitto di impegni, i nerazzurri devono ragionare partita dopo partita, affrontando al massimo ogni impegno e cercando di portare sempre a casa la vittoria. Nella testa della squadra di Inzaghi c’è solo il Lecce, ma c’è chi, come Calhanoglu, guarda già più avanti.

Assente dal derby di Supercoppa contro il Milan, il centrocampista turco è al lavoro per tornare in campo il prima possibile. L’obiettivo, come scrive Tuttosport, è tornare in campo da titolare proprio contro la sua ex squadra, domenica prossima.

Per farlo, Calhanoglu punta alla convocazione contro il Monaco, nell’ultima gara di Champions League, con l’obiettivo di fare un “rodaggio” di una mezz’ora nel secondo tempo. Il turco ha fissato le tappe, come conclude sempre il quotidiano torinese, “Inzaghi lo attende a braccia aperte”.