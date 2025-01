Febbraio di fuoco per l’Inter: il calendario fino alla sfida con il Napoli

Le sfide contro il Lecce e il Monaco chiuderanno un mese di gennaio molto impegnativo per l’Inter, che però non potrà fermarsi per rifiatare. Dietro l’angolo, infatti, c’è un mese di febbraio di fuoco, che porterà direttamente alla sfida Scudetto con il Napoli, di inizio marzo.

I nerazzurri sono subito attesi dal derby con il Milan, al quale seguiranno il complicato recupero in casa della Fiorentina, che toglierà l’asterisco dalla classifica nerazzurra, e dalla trasferta all’Allianz Stadium, contro la Juventus. L’ultima tappa di Serie A prima del big match in casa del Napoli sarà la sfida casalinga con il Genoa, che però dovrebbe essere preceduta dalla gara di Coppa Italia contro la Lazio.

Un calendario durissimo, che renderà ancora più importante la conquista della qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, evitando così proprio a febbraio la doppia sfida dei play-off, in programma l’11-12 e 18-febbraio.