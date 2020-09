Mercato – Agoumè-Spezia: accordo vicinissimo con la formula del prestito

Accordo praticamente definito: Lucien Agoumè si trasferirà allo Spezia con la formula del prestito secco. Gli agenti del giocatore hanno trovato l’intesa con il direttore del club ligure Meluso e nelle prossime ore arriverà anche l’ufficialità.

Come riporta Nicolò Schira infatti l’Inter manterrà la proprietà del giocatore sul quale crede molto per il futuro: Agoumé potrà quindi fare esperienza in una piccola della Serie A dopo l’anno nella primavera nerazzurra e il debutto nel massimo campionato nel finale di stagione.

