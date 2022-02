Mercato – Il retroscena dell’ex DS del Barca: “Stavamo trattando Lautaro con l’Inter”

Le parole dell'ex dirigente del Barcellona

Lautaro Martinez è in evidente difficoltà nell'ultimo periodo all'Inter. Avulso dal gioco e senza goal da più di due mesi, il Toro argentino secondo alcuni potrebbe essere in odor di addio estivo, con il Barcellona ancora sulle sue tracce. Già in passato era stato accostato spesso al club catalano, ma sembravano semplici voci di mercato. Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona, ha però svelato un retroscena inedito ai microfoni di Sky Sport.