Federico Dimarco al “Web Media Day”: le sue parole a Passione Inter

Oggi pomeriggio le parole di Federico Dimarco

Redazione Passione Inter

Fresco di rinnovo con l'Inter (club che tifa fin da bambino ed in cui è cresciuto) fino al 2026, Federico Dimarco è stato protagonista oggi al "Web Media Day", evento organizzato dall'Inter per i siti sportivi, in particolare per quelli a stretto contatto con il mondo nerazzurro. Ecco le parole e l'intervista completa dell'esterno classe 1997 a Passione Inter.

Cosa ha detto Inzaghi dopo Sassuolo?

"Niente, c'è poco da parlare. Siamo consapevoli di aver sbagliato l'approccio e dobbiamo ripartire già dalla prossima".

Cosa ne pensi del rinnovo?

"Sono molto contento"

Come vedi la lotta Scudetto?

"Sicuramente la vittoria dello scudetto l'anno scorso dà tanta consapevolezza, in questo momento abbiamo fatto un po' più di fatica a far punti ma per quanto stiamo lavorando sappiamo quanto valgono i nostri mezzi e dobbiamo stare tranquilli cercando di rimanere là sopra fino all'ultimo".Pensi ci sia tanta differenza nell'impostazione del lavoro tra Conte e Inzaghi?

"Io l'anno scorso non ero qui, però ho visto che la squadra è cresciuta tanto, non importa quanti anni hai ma c'è sempre tempo per migliorarsi".

Com'è il rapporto con tuo fratello e la tua famiglia?

"Il rapporto con mio fratello bellissimo rapporto, ci sentiamo tutti i giorni. Anche se adesso siamo lontani però cerco sempre di dargli dei consigli per migliorarsi".

C'è mai stato un momento in cui hai pensato di non farcela e avresti voluto mollare?

"Io ho passato alcuni momenti non facili, soprattutto dopo due infortuni gravi che ho avuto in passato. Però ho cercato sempre di rimanere lucido e di lavorare giorno dopo giorno e alla fine il lavoro ha dato i suoi frutti".

LA DOMANDA ESCLUSIVA DI PASSIONE INTER - Rinnovo fino al 2026, cosa ti aspetti?

"Non c'era bisogno di convincermi, tifo Inter da sempre. Per il futuro non ci penso, preferisco concentrarmi giorno per giorno e non penso ai prossimi anni. L'Inter ha fatto una crescita esponenziale negli ultimi anni, merita di stare lassù in alto".

Quanto è stato importante Juric per te e quanto è diverso da Inzaghi?

"Sicuramente è stato importantissimo, è stato l'allenatore che mi ha fatto diventare il giocatore che sono oggi. Lo ringrazierò per sempre, ha sempre creduto in me. Differenze con Inzaghi e Juric? Hanno soprattutto un modo diverso di lavorare, ma anche di stare in campo. Però sono comunque allenatori che in questi due anni qua mi hanno fatto crescere tantissimo".

Come è stata la tua esperienza all'estero?

"Ti dico così così, è stata un'annata difficile, mi sono fatto male e sono stato fermo. Dove sono arrivato adesso magari posso dirti di aver fatto il percorso giusto ma è più un fattore di testa che altro. L'importante è essere forti mentalmente e cercare di tirarti sempre su quando ricadi".

Il rapporto con Mancini?

"Sinceramente non abbiamo parlato molto, mi ha ricordato che mi ha fatto debuttare in Serie A ma nient'altro".

Con l'arrivo di Gosens hai paura della concorrenza?

"Di sicuro la concorrenza c'è, ma non mi fa paura. L'importante è che ci sia una competitività sana nella squadra che è la cosa che penso faccia andare meglio le cose e faccia dare il meglio a ciascuno. Per Gosens ha parlato il campo in questi anni, ha fatto cose fantastiche all'Atalanta".

Convocazione in Nazionale per i Mondiali? Ci speri?

"Ce l'ho qualche speranza, ma la convocazione in nazionale passa dalle prestazioni nell'Inter".

Tifoso interista che difende la maglia dell'Inter, quanto è difficile?

"Penso che non sia facile, ma non è un peso perché lo faccio con piacere, quando vesto questa maglia qua non è come vestire le altre".

Quanto è stato difficile essere considerato predestinato e poi riuscire davvero ad arrivare?

"Sicuramente quando esci dall'Inter, da un settore giovanile così importante, in qualsiasi squadra vai non è semplice, perché sei abituato al meglio. Ho fatto 5-6 anni di alti e bassi, però sono contento perché tutto il lavoro e il sacrificio che ho fatto sul campo sono stati importanti per la mia crescita e per arrivare all'Inter".

L'Inter vince lo scudetto?

"Sì".

Che rapporto hai con gli altri Mancini, Bastoni e Kolarov? Consigli ricevuti per fare il ruolo?

"Ho un rapporto bellissimo con entrambi, a parte che sono uno che va d'accordo con tutti e non c'è bisogno di mettersi uno contro l'altro. Quello con cui ho avuto più rapporto è Bastoni, visto che abbiamo fatto anche un anno a Parma, poi ho conosciuto Kolarov che è un giocatore di grandissima esperienza e mi dà grandi consigli".

Che rapporto hai con i tuoi ex compagni di Primavera?

"Penso che nessuno poteva sapere dove sarebbe arrivato dopo sei anni finita la Primavera, quindi sono contento di essere tornato qua e di far parte dell'Inter. Poi sinceramente io penso solo all'Inter, ma comunque gli altri ex giocatori ogni tanto li sento. Ad esempio Bonazzoli sono contento che ha fatto gol al Milan. Anche Radu è cresciuto con me abbiamo fatto 3-4 anni insieme".

Cosa serve per vincere lo scudetto e chi è l'avversario più temibile?

"Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo tutti lì e fino alla fine sarà una battaglia, cercheremo di rimanere là sopra. Sinceramente non temiamo nessuno, pensiamo a noi stessi e solo noi possiamo sbagliare. Dobbiamo lavorare come stiamo facendo, tralasciando la partita di domenica, e cercare di tornare in vetta e vincere".

Avete voglia di rivincita per il Derby di Coppa Italia?

"Sicuramente tanta, c'è tanta voglia di rivalsa, è una partita andata e ritorno e cercheremo di dare il meglio".

Rischio contraccolpo psicologico, lo temi? C'è davvero il rischio di perdere certezze?

"Quando eravamo a -7 dalla prima in classifica tutti ci davano per morti, poi a gennaio quando siamo ritornati primi erano tutti sicuri che vincessimo lo scudetto a tutti i costi. Capita di fare passi falsi durante il campionato, però l'importante è non perdere le certezze e la consapevolezza che abbiamo. Dobbiamo pensare già da oggi fino alla partita di venerdì, partita dopo partita dobbiamo andare in fondo".

Quanto è forte la consapevolezza che al primo colpo potresti passare alla storia per la seconda stella?

"Sicuramente c'è tanta consapevolezza, perché vincere aiuta a vincere, dopo aver vinto la Supercoppa portare a casa la seconda stella sarebbe importantissimo".

Ci sono tatuaggi a cui sei particolarmente legato?

"Ne ho un po' per il corpo, quelli più importanti per me sono i nomi dei miei familiari".

Hai un hobby particolare?

"In realtà non ho grandi hobby, passo il tempo con i figli e con mia moglie".