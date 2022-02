Tra partenze-razzo e cali in primavera: l’Inter può sfatare il tabù di Inzaghi?

Il trend alla Lazio, sembra si stia ripetendo all'Inter

È vero che le squadre di Inzaghi nel girone di ritorno calano? Beh, a guardare i dati sembra proprio di sì. In cinque stagioni di Lazio , soltanto l'anno scorso il tecnico piacentino è riuscito a non fare peggio del girone d'andata (pareggiando la media punti delle prime 19 giornate).

Nelle prime quattro stagioni di Lazio, Inzaghi è calato tra l'andata e il ritorno in media di 0,33 punti. Una cifra notevole, che non può essere trascurata. I primi segni di questa "brutta abitudine" si stanno iniziando a vedere anche all'Inter.