Alla fine Joaquin Correa è davvero a un passo dal lasciare l’Inter. L’argentino è nella lista dei cedibili da diverso tempo, ma solo in queste ultime settimane l’interesse per lui sembra essersi fatto più vivo. A portare a termine l’affondo decisivo è stato l’Olympique Marsiglia.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, i due club hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del Tucu, in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Tuttavia, c’è anche la possibilità che il riscatto diventi obbligatorio a certe condizioni, ma con un abbassamento del prezzo a 12 milioni.

Secondo la Rosea, è un chiaro segnale di come l’Inter speri di cedere definitivamente Correa nella prossima stagione, con questo prestito a rappresentare un passaggio intermedio. Al suo posto, i nerazzurri hanno già pronto Alexis Sanchez.

L’opinione di Passione Inter

Il tempo di Correa all’Inter si era esaurito già da un po’. I tifosi nerazzurri non hanno mai particolarmente gradito l’indolenza e la poca intensità dell’argentino, incapace di imporsi almeno grazie alla sua tecnica. L’addio è inevitabile: il prestito è momentaneo, ma non sembrano esserci grandi margini per rivederlo con la maglia interista in futuro.