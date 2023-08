Sta improvvisamente prendendo quota la cessione di Joaquin Correa. L’Inter ha registrato il forte inserimento del Marsiglia sull’attaccante argentino che, come preannunciato da Marotta, ha richiesto maggiore spazio dopo l’esclusione da parte di Inzaghi, scelta netta da parte del tecnico e della società che lo hanno messo alla porta. Tutti i principali esperti di mercato danno l’operazione vicinissima alla chiusura. Gianluca Di Marzio parla di “Correa ad un passo dal Marsiglia”, Fabrizio Romano parla di giovedì come giornata per la fumata bianca con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Struttura dell’operazione confermata da Alfredo Pedullà, che fissa a circa 15 milioni di euro la cifra del riscatto. Secondo Di Marzio in caso di riscatto obbligatorio la cifra scenderebbe però a 12.

Con la partenza di Correa all’Inter si libera un posto in attacco che molto probabilmente verrà occupato dal ritorno di Alexis Sanchez. Il cileno ha rifiutato tutte le offerte ed è attualmente svincolato: pronto un contratto di un anno, attende il via libera per le visite mediche.