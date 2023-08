Alexis Sanchez ora può tornare all’Inter. L’Olympique Marsiglia (la squadra dalla quale si è svincolato proprio lo stesso cileno) sarebbe pronta ad acquistare in prestito Joaquin Correa, liberando lo spazio per il suo arrivo. El Nino Maravilla è pronto a tornare e ha già l’accordo con la società.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport: Sanchez e l’Inter avrebbero trovato l’intesa su una base di 3 milioni di euro netti per una stagione. Ora mancano solo le ultime formalità per poter poi ufficializzare la sua seconda vita in nerazzurro.

L’opinione di Passione Inter

Sanchez ha voluto fortemente il ritorno all’Inter e alla fine sarà accontentato. Un affare utile anche ai nerazzurri, che si liberano di Correa, ormai ai margini del progetto, per riabbracciare un giocatore, magari un po’ in là con l’età, ma ancora molto motivato.