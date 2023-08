Ancora tutto fermo per l’arrivo all’Inter di Benjamin Pavard. L’operazion è definita e non ci sono dubbi in merito, ma il Bayern Monaco non ha ancora dato il via libera definitivo. La situazione dovrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, se lo augura anche Simone Inzaghi, che vorrebbe avere il giocatore a disposizione contro il Cagliari. L’Inter spera di sbloccare il tutto tra oggi e domani. Anche perché in Germania si parla di un Bayern Monaco in chiusura per il sostituto.

Anche Pavard stesso avrebbe dato la disponibilità ad esserci contro il Cagliari, ma il tempo stringe e i nerazzurri sono pronti a fare le cose di corsa pur di aggregare da subito il giocatore alla rosa.

L’opinione di Passione Inter

Le condizioni di Acerbi e Darmian preoccupano un minimo Inzaghi, che vorrebbe avere a disposizione da subito un giocatore di grande esperienza internazionale con Pavard. Tutto, però, è nelle mani del Bayern Monaco, con la speranza che i bavaresi trovino una soluzione rapida nelle prossime ore.