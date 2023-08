Il ritorno di Alexis Sanchez all’Inter sembra ormai essere solo questione di ore, con l’accordo tra il giocatore e la società che è già stato definito. Non solo a livello economico: i nerazzurri, infatti, hanno voluto mettere le cose in chiaro con il cileno su diversi fattori.

Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che parla di alcune precisazioni sul comportamento che il giocatore dovrà tenere: non saranno ben accette troppe lamentele in caso di un utilizzo di Inzaghi inferiore alle sue aspettative.

L’opinione di Passione Inter

Sanchez è un giocatore di grande personalità, che ha sempre voglia di sentirsi protagonista. Tuttavia, a quasi 35 anni, torna all’Inter per ricoprire il ruolo di quarta punta. Pertanto, l’Inter ha fatto bene a chiarire fin da subito le gerarchie. Questo, in ogni caso, non toglie la possibilità che il cileno possa essere utilizzato con costanza nel corso della stagione.