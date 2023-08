Inter, non solo cessioni importanti: che tesoretto dagli esuberi

Il mercato dell’Inter è stato molto attivo su tutti i fronti: in entrata, ma anche in uscita. Non solo per quanto riguarda le cessioni più lussuose, come quelle di Brozovic e Onana. I nerazzurri, infatti, hanno guadagnato un tesoretto importante anche dei cosiddetti esuberi.

Gli ultimi nomi sono quelli di Esposito e Lazaro. Una cifra totale che, come racconta il Corriere dello Sport, sfiora ora i 30 milioni di euro, ma che potrebbe superare nei prossimi giorni. Perché l’Inter deve ancora piazzare Agoumé e Salcedo: sul primo c’è l’Almeria (operazione da 5 milioni di euro), mentre sul secondo l’Eldense, squadra della Serie B spagnola.

Operazioni, che vanno ad aggiungersi a quelle di Colidio, Pirola e Mulattieri: un totale di oltre 15 milioni di euro. Non solo “esuberi”: nella lista dei ceduti, infatti, ci sono anche il giovane Fabbian, passato al Bologna per 5 milioni di euro, ma con il diritto di recompra.

Queste operazioni sono state importanti, insieme alle cessioni di lusso, per portare avanti la rivoluzione totale della rosa preventivata a inizio mercato. Un’impresa non semplice, visto il budget ridotto all’osso a disposizione dei nerazzurri.