Verso Cagliari-Inter: dubbi in difesa per Inzaghi. In attesa di Pavard

Mentre gli ultimi movimenti di mercato continuano a tenere banco in queste ore, Inzaghi è al lavoro per capire quale sarà l’Inter da schierare lunedì sera contro il Cagliari. I dubbi principali del tecnico riguardano la difesa, in attesa di capire se Pavard sarà arruolabile o meno.

Particolare attenzione, infatti, è rivolta alle condizioni di Darmian, che ha accusato un problemino alla caviglia contro il Monza. Il difensore sta svolgendo lavoro personalizzato in questi giorni, ma la sua disponibilità non dovrebbe essere in discussione.

Più cautela per quanto riguarda Acerbi. Il suo recupero è praticamente completo, ma è probabile che Inzaghi non voglia rischiarlo contro il Cagliari. D’altra parte, De Vrij ha fornito un’ottima prestazione contro il Monza, dando ottime garanzie.