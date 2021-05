Mercato – Dzeko via da Roma: pronta maxi offerta dagli Stati Uniti?

Edin Dzeko è sicuramente, nonostante l’età, uno degli attaccanti migliori, soprattutto dal punto di vista dell’apporto alla squadra, dell’intera Seria A. Antonio Conte, allenatore dell‘Inter campione d’Italia,...

