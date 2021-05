Moratti e il sogno Messi: “La mia offerta lo spedì in prima squadra. Conte all’Inter…”

Le parole dell'ex presidente

Mai banale Massimo Moratti quando viene intervistato sulla "sua" Inter. In questo caso però le dichiarazioni sono scritte ed inserite nella prefazione al libro "Inter per semper, 40 nerazzurri raccontati in rima" scritto da Mattia Todisco ed in uscita domani. Le parole dell'ex presidente nerazzurro sono state riportate dal quotidiano Il Giorno.