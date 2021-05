Bloomberg – Inter-Oaktree accordo raggiunto: pronto il finanziamento. Ecco i dettagli

In arrivo il finanziamento di 275 milioni di euro

É arrivata la fumata bianca. Oaktree Capital Group acquisterà una quota di minoranza dell' Inter , in un accordo da 275 milioni di euro (336 milioni di dollari) pronto a sostenere le difficoltà finanziarie della squadra nerazzurra. La conferma arriva anche dall'agenzia Bloomberg , che ha consultato fonti vicine alla questione. Il fondo USA è vicino all'acquisto del 30% del pacchetto azionario dell'Inter di proprietà della società di private equity LionRock Capital Ltd. con sede a Hong Kong, per fornire un prestito al club. La mossa potrebbe alla fine portare il fondo con sede negli Stati Uniti a prendere il pieno controllo della società.

In giornata, spiega sempre Bloomberg, ci saranno le dimissioni dal Cda di Tom Pitts, membro in quota Lion Rock. Se Suning non sarà in grado di ripagare il suo debito dopo tre anni, il prestito potrebbe trasformarsi in azioni permettendo al fondo statunitense di prendere il controllo dell'Inter.