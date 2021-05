Vidal: “Sono felice all’Inter, per un altro anno voglio restare. Su Sampaoli e il Marsiglia…”

Il centrocampista cileno vuole tornare ad essere protagonista in maglia nerazzurra

Ecco le sue parole: "Io rispetto molto l'Inter, come rispetto quello che Sampaoli fa a Marsiglia. Qui però sto bene, ho appena vinto lo Scudetto, non posso pensare ad altro adesso. Io mi concentro sul ritorno in campo, essere al 100% per l'Inter e per la Nazionale. Poi in vacanza parlerò con il mio rappresentante e vedrò le opzioni. Ma sono a mio agio, felice almeno per un anno voglio restare. Poi sceglierò dove andare".