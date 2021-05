Inter, la festa scudetto continua: giocatori e staff a pranzo insieme. Presenti anche Conte e Zanetti

Pranzo sulla terrazza di un ristorante milanese. Tutti i partecipanti alla festa sono stati costantemente testati per il Covid come previsto da protocollo Figc

Continua la festa scudetto in casa Inter. Come riportato dall'Ansa, i giocatori e lo staff tecnico nerazzurro, compreso Antonio Conte, si sono ritrovati a pranzo in un ristorante di Milano, con terrazza all'aperto, per continuare a celebrare il successo in Serie A ottenuto nelle scorse settimane.