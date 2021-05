Mercato – L’intermediario di Giroud: “Inter? Se Lukaku andasse via potrebbe arrivare”

Il centravanti francese andrà in scadenza di contratto con il Chelsea

Tra i tanti calciatori che il prossimo giugno andranno in scadenza e che difficilmente rinnoveranno in queste ultime settimane, uno dei nomi più ricercati sul mercato è quello di Olivier Giroud. Il Milan, ad esempio, potrebbe precipitarsi sul francese come vice Ibrahimovic a causa dei problemi fisici evidenziati dallo svedese nell'ultima stagione. L' Inter , invece, con il francese porta avanti dei contatti da oltre un anno, con l'obiettivo di renderlo vice Lukaku all'interno della rosa di Antonio Conte.

Il suo intermediario in Italia, Vincenzo Morabito, ha cercato di non rivelare nulla di contrato sul futuro del centravanti francese, scherzando ai microfoni di Radio Kiss Kiss alla domanda su un possibile approdo in Italia di Giroud con queste parole: "Olivier può venire in Italia, nonostante il Chelsea stia provando a rinnovare... ma ancora non c'è niente di concreto. Vedremo cosa accadrà con Dzeko e Lukaku, se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia".