Mercato – È fatta per Salcedo all’Hellas Verona: l’Inter ha detto sì

Prosegue in Veneto la crescita di Eddie Salcedo: l’attaccante classe ‘2001 avrà a disposizione un altro anno in prestito all’Hellas Verona dopo la stagione appena trascorsa in cui ha esordito e segnato in Serie A proprio con la maglia degli scaligeri.

Come riporta Gianluca Di Marzio l’Inter ha accettato la proposta del presidente Setti e dopo giorni di trattative è arrivata la fumata bianca: sono state infatti limate le ultime problematiche sulla formula del trasferimento e sulle cifre. Salcedo passa all’Hellas Verona in prestito annuale con diritto di riscatto, mentre poi l’Inter avrà a disposizione anche il controriscattto per accaparrarsi definitivamente il giocatore.

Salcedo ha già collezionato 17 presenze nel passato campionato e questa stagione ha le armi giuste per mettere nelle gambe un minutaggio maggiore per mettersi in mostra e stupire agli ordini di Ivan Juric.

