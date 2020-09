CdS – Esigenza cessioni: i nomi di tutti gli esuberi in casa Inter

Cessioni: è questa la parola chiave in casa Inter, vista l’abbondanza di esuberi nella rosa a disposizione di Antonio Conte. Questi ultimi giorni di mercato, dunque, saranno vitali per dare un’aggiustata ai bilanci, oltre che per alcune trattative in via di definizione: ma quali sono i candidati ad una partenza dai nerazzurri? Li enumera il Corriere dello Sport.

In primis, Radja Nainggolan: il centrocampista belga è vicinissimo ad un ritorno al Cagliari, con il giocatore che non è partito per Benevento. Il club parla di faringite, ma il tutto sembra legato alle voci di mercato. Sempre rimanendo a centrocampo, altre due pedine in uscita potrebbero essere Marcelo Brozovic e Christian Eriksen: se uno dei due dovesse muoversi, si potrebbe effettuare il celeberrimo assalto a N’Golo Kanté. I sondaggi di Bayern e Monaco per il croato e di alcuni club inglesi per il danese, sono però andati a vuoto.

Infine, la difesa: Andrea Ranocchia, dopo essere stato molto vicino ad un ritorno al Genoa, ma poi c’è stato un dietrofront da parte dei nerazzurri, che lo vorrebbero sfruttare da vice-de Vrij. La trattativa con il Tottenham per Milan Skriniar, invece, è in una fase di stallo: ci si potrebbe lavorare proprio in questi ultimi giorni di mercato.

