Mercato – Gioco a incastri per la difesa, Godin fa spazio a Kumbulla, Ranocchia via per Darmian: il piano

Chiunque esca, lascia un posto a chi entra: la regola, in linea di massima, ha sempre funzionato così, ma l’impressione è che in questa sessione di mercato – la prima dopo il Covid – la norma varrà ancora di più, non saranno ammesse molte deroghe. Anche perché le società non possono spendere cifre folli, e questo vale in particolare per l’Inter, che deve – tra le altre cose – fare i conti anche con un certo livello d’austerità imposto dalle autorità cinesi. In ogni caso, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola delinea appunto il gioco d’incastri attorno a cui si svilupperà il mercato dell’Inter almeno per quanto riguarda l’ordinaria amministrazione: perché – è vero – Conte si aspetta un centrocampista di spessore (motivo per cui chiederà al club uno sforzo), ma per il resto si lavorerà per entrate e uscite, entrate e uscite, vecchia maniera.

E quindi la notizia: l’Inter, nelle ultime ore, sarebbe tornata alla carica per Marash Kumbulla, difensore centrale albanese dell’Hellas Verona. E a fargli spazio, nella rosa dell’Inter, sarà Diego Godin, difensore uruguaiano che già dalla giornata di ieri è ormai destinato a firmare con il Cagliari, dove si trasferirà a titolo definitivo e gratuito. Fuori Godin e dentro Kumbulla, insomma, ma non è tutto: perché, tra i possibili partenti, all’Inter c’è anche Andrea Ranocchia, calciatore di proprietà nerazzurra dal 2011, che pare ora destinato al Genoa. E sempre per il gioco degli incastri, il suo addio potrebbe corrispondere all’arrivo di Matteo Darmian al Parma, che Conte medita di utilizzare come jolly, sia nei tre di difesa che come attore sulla fascia laterali. E intanto chiede un centrocampista.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<