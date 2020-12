Mercato – Inter, due obiettivi a centrocampo per tornare a parlare ‘argentino’

Si è interrotta da qualche anno la grande tradizione di argentini in casa Inter. Basti pensare che, in occasione della finale 2010, addirittura 4 degli 11 calciatori schierati in campo dal primo minuto da José Mourinho a Madrid erano di nazionalità argentina: Javier Zanetti, Walter Samuel, Esteban Cambiasso e Diego Milito. Grandi protagonisti divenuti eroi, rimasti nel cuore di tutti i tifosi nerazzurri soprattutto per il grande legame che avevano stretto con la maglia.

Una tradizione che il club vorrebbe riprendere al più presto, andando a colmare un’altra casella con una bandiera Argentina. Se il Papu Gomez può rappresentare una soluzione per il mercato di gennaio, l’Inter secondo Tuttosport sta guardando soprattutto ad altri due obiettivi per il centrocampo: Rodrigo De Paul e Leandro Paredes. Il primo ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e difficilmente l’Udinese lo lascerà partire nelle prossime settimane. Sul centrocampista del PSG, invece, il club nerazzurro potrebbe imbastire uno scambio alla pari con Eriksen per averlo.

