Verso Inter-Spezia, Italiano recupera tre pedine fondamentali

Guai per l’Inter a sottovalutare lo Spezia di Vincenzo Italiano in vista del match di domani che si giocherà alle 15.00 a San Siro. Antonio Conte sa benissimo che di fronte si ritroverà una squadra motivata dal grande impegno e che in questo inizio di stagione ha messo in evidenza tante buone cose sotto il profilo del gioco. Una vera e propria sorpresa, dal momento che alla vigilia del campionato veniva data secondo molti pronostici come una delle principali candidate alla retrocessione.

Dopo la rifinitura di quest’oggi, la squadra di Vincenzo Italiano partirà alla volta di Milano. Tanti importanti rientri per il tecnico dello Spezia che potrà contare nuovamente sui recuperi di Matteo Ricci, Claudio Terzi e Simone Bastoni. Tutti e tre sono dei calciatori fondamentali nelle scelte dell’allenatore e verranno schierati immediatamente titolari nell’impegno di domani. Ma riflettori puntati tutti sull’uomo del momento nella formazione ligure, il francese Mbala Nzola reduce da 6 gol in 657 minuti giocati in Serie A.

