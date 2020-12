TS – Inter, l’arrivo di Emerson Palmieri passa da una cessione. Il Chelsea ha una richiesta specifica

Un reparto dal quale Antonio Conte vorrebbe aspettarsi di più nei prossimi tempi, riguarda certamente la corsia di sinistra. Fino a questo momento, sebbene gli sforzi apprezzabili fatti dalla scorsa estate, Ivan Perisic non è riuscito completamente ad adattarsi. E perfino Ashley Young, che aveva avuto un buonissimo impatto nella scorsa annata dall’arrivo nel gennaio 2020, è andato fin troppo ad intermittenza, non garantendo quella continuità necessaria per una squadra come l’Inter.

Così, stando alle ultime di calciomercato riprese questa mattina da Tuttosport, Conte vorrebbe intervenire proprio in quel reparto il prossimo gennaio. Il candidato più credibile è l’italo-brasiliano Emerson Palmieri, che già l’allenatore ha avuto sotto le sue mani per pochi mesi al Chelsea e che rivorrebbe a disposizione. Ma i Blues sono stati chiari: il calciatore andrà via solo a titolo definitivo. Per cui, considerata la complicata situazione economica, l’Inter dovrà necessariamente vendere prima Perisic per poter sperare nel colpo a sinistra.

