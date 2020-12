Mercato – L’Inter non ha mollato Gervinho. Ma ci sono due alternative che piacciono a Conte

Proprio come lo scorso anno, i ragazzi di Antonio Conte dovranno stringere i denti per le prossime due partite ed andare avanti difatti senza alternative in attacco. Lautaro Martinez e Lukaku dovranno dunque trascinare sulle proprie spalle il peso di un intero reparto, con la possibilità di inserire a gara in corso Ivan Perisic o Christian Eriksen come seconde punte adattate, vista la mancanza di altri centravanti puri a disposizione in questo momento.

Ai problemi alla caviglia di Pinamonti, da pochi giorni si sono aggiunti anche i guai muscolari di Alexis Sanchez che terranno fuori il cileno probabilmente per le ultime due partite del 2020. Da qui ritorna dunque la necessità di intervenire sul mercato il prossimo gennaio, alla ricerca della famosa quarta punta che Antonio Conte vorrebbe sempre a disposizione. Già lo scorso ottobre il club nerazzurro aveva tentato uno scambio in extremis tra Gervinho e Pinamonti, saltato per le tempistiche fin troppo ristrette.

Il centravanti ivoriano, come ribadito da Tuttosport, è comunque un profilo che l’Inter non ha mai smesso di seguire e che potrebbe fare molto comodo grazie alla sua velocità soprattutto a partita in corso, quando le difese sono inevitabilmente più stanche e più aperte. Come alternative, però, Conte sta osservando altri due calciatori in uscita dal campionato italiano: Arek Milik e il Papu Gomez. Attaccanti con caratteristiche diverse, ma potenzialmente adattabili al gioco nerazzurro. Si allontana invece Olivier Giroud, sempre più titolare al Chelsea nell’ultimo periodo.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<