GdS – Nuovo stop per Ibra: anche il Milan pensa a Giroud. E l’Inter?

Il nuovo infortunio rimediato da Ibrahimovic costringe il Milan a cambiare strategia sul mercato: la priorità diventa un attaccante in grado di non far rimpiangere l’assenza dello svedese.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Milan starebbe pensando ad Olivier Giroud, obiettivo di mercato anche dell’Inter di Conte. L’attaccante francese sta bene a Londra e nell’ultimo periodo al Chelsea le occasioni per mettersi in mostra non sono mancate. Ma uno sbarco in Italia a gennaio non è da escludere.

