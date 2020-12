Caressa: “Se l’Inter va davanti sarà difficile superarla. Handanovic? Lo critica ma non sta facendo male, contro il Napoli…”

Mancano due partite prima della fine del 2020 ed in testa alla classifica e le prime sei sono tutte raggruppate in 5 punti. Un campionato fino a questo momento molto equilibrato, con colpi di scena che sono dietro l’angolo. Durante Deejay Football Club in onda su Radio Deejay nel consueto appuntamento del sabato Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni hanno analizzato il momento e chi potrà finire l’anno in testa alla classifica.

Per il direttore del Corriere dello Sport sarà l’Inter di Antonio Conte a spuntarla, visto il calendario favorevole. Caressa ha risposto così: “Se l’Inter mette la testa davanti prima di Natale, conoscendo Conte è dura poi farli scendere. Anche se manca ancora qualcosa alla squadra. Criticano Handanovic, ma se leggi i numeri, Handanovic prima della partita non aveva fatto male. La seconda parata contro il Napoli è pazzesca, non ho ancora capito come ha fatto. Grande istinto”.

