Mercato – Inter, restyling verde: non solo Kolarov e Young, anche Vidal e Sanchez in bilico

I principali movimenti in uscita previsti per la prossima estate

Il piano giovani varato da Steven Zhang al suo ritorno nel mondo Inter partirà ufficialmente questa estate. Il presidente nerazzurro, nonostante sia in arrivo un prestito da 250 milioni di euro, sa bene che i conti del club dovranno comunque esigere una riduzione del monte ingaggi, partendo dunque dalla liquidazione di quei calciatori non più considerati fondamentali e con stipendi fuori controllo in questa fase storica.

Pertanto, stando a quanto sottolineato da La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola, a pagarne le conseguenze saranno le riserve ultra-trentenni non ritenuti indispensabili per la crescita futura della società. Tra questi vanno subito inseriti Kolarov ed Ashley Young, entrambi in scadenza di contratto questa estate e con pochissime speranze di prolungamento. Ma non solo, perché altri due calciatori a rischiare potrebbero essere i cileni Vidal e Sanchez. Lontano da Milano anche il futuro di Matias Vecino, ricordando anche per Nainggolan si dovrà trovare una soluzione definitiva.