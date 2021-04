TS – Inter, il nuovo sponsor sarà asiatico e garantirà 30/35 milioni a stagione: Samsung in corsa

Ci si attendono importanti novità nel corso delle prossime settimane

Si è tornato a discutere di sponsor principale questa mattina sulle pagine di Tuttosport dedicate all' Inter . Secondo quanto scritto dal quotidiano torinese, infatti, uno dei compiti primari di Steven Zhang nei prossimi giorni sarà infatti quello di trovare una nuova partnership per rimpiazzare l'addio già annunciato per fine stagione di Pirelli. E, stando alle ultime notizie, con ogni probabilità il nuovo marchio che dovrebbe portare circa 30/35 milioni di euro a stagione nelle casse nerazzurre verrà dall'Asia.

In passato si era fatto anche il nome di un paio di aziende statunitense, mentre in questo momento resiste soprattutto la pista asiatica. In corsa anche la sudcoreana Samsung, che sta trattando parallelamente con la Lega Serie A per legare il suo nome alla nuova sala Var centralizzata di Lissone. Insomma, qualora queste cifre dovessero essere confermate dall'accordo che presumibilmente verrà firmato entro l'inizio della prossima stagione, sarebbe un gran bel passo in avanti per gli introiti dell'Inter.