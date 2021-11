GdS – L’Inter cerca in Sudamerica i prossimi colpi di mercato: non solo Alvarez

Julian Alvarez, Abner e non solo i nomi sul taccuino di Baccin

Non è un segreto che Dario Baccin, vice del d.s. Piero Ausilio, sia partito per il Sudamerica in cerca di nuovi talenti per la causa nerazzurra. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in Brasile il dirigente ha un talento da visionare più degli altri. Si tratta di Abner, terzino sinistro dell'Athletico Paranaense: il giovane classe 2000, venerdì giocherà contro il Cuiabà per la 35a del Brasileirão ma l'Inter lo segue da un po' di tempo. In estate, Abner ha vinto l'oro olimpico a Tokyo con il Brasile ed è considerato uno dei più promettenti del Continente.