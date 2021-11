Verso Inter-Spezia, le probabili scelte di Inzaghi: difesa stravolta, Dzeko a riposo?

Il tandem d'attacco potrebbe essere Correa-Lautaro, in campo anche D'Ambrosio

Inzaghi deve fare la conta degli uomini in difesa. Oltre all'infortunato de Vrij (probabile il rientro contro la Roma), si sono aggiunti anche Ranocchia e Darmian in infermeria. Per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrebbe affidarsi a D'Ambrosio come "braccetto" di sinistra, sulla fascia agirà Dimarco per concedere un turno di riposo a Ivan Perisic in vista del big match dell'Olimpico il prossimo sabato (ore 18.00).