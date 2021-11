TyC Sports – Ricky Alvarez si ritira dal calcio: chiuderà la sua carriera con la maglia del Vélez

L'ex nerazzurro ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo

Con l'Inter (dal 2011 al 2014) aveva fatto intravedere sprazzi di genio, ora Ricky Alvarez è pronto a ritirarsi dal calcio giocato. Lo farà con la maglia del Vélez, squadra che lo ha visto crescere da piccolo. L'argentino, purtroppo, come riporta Tyc Sports, ha dovuto prendere questa decisione per via dei troppi infortuni che non gli consentivano di poter giocare con continuità.