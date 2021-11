CdS – Inter, nuovo appuntamento per il rinnovo di Brozovic: cresce l’ottimismo

Il centrocampista croato non sta comunque risentendo in campo delle voci sul rinnovo

Se la presenza del padre di Marcelo Brozovic e del legale di fiducia della famiglia a Venezia in occasione dell'ultimo match vinto dai nerazzurri aveva lasciato un'ottima impressione, a dare un'ulteriore spinta verso il rinnovo del centrocampista croato potrebbe essere un nuovo incontro già previsto nell'agenda del club nerazzurro. Stando a quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, infatti, settimana prossima le parti dovrebbero nuovamente aggiornarsi per fare il punto della situazione e sperare di trovare un'intesa.

Secondo quanto scritto dal quotidiano romano, il club nerazzurro vorrebbe chiudere l'accordo sui 5,5/6 milioni di euro netti, poiché sul costo lordo non potrà chiaramente beneficiare degli effetti del decreto crescita sugli emolumenti del croato. D'altra parte il padre Ivan era partito da una prima richiesta che addirittura superava i 7 milioni di euro, ma che a questo punto dovrà essere rivista al ribasso se l'intenzione di Brozovic è - come sembra - quella di voler accettare la nuova offerta nerazzurra e rimanere a Milano ancora per altri anni.