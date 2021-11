GdS – Inter, Gazzetta stronca le voci su PIF: “Non hanno aderenza con la realtà”

La rosea conferma la volontà di Suning di rimanere al timone del club

Quantomeno fino al prossimo giugno, difficilmente torneranno a risuonare le voci che riguardano Pif sul mondo Inter. La solidità che Suning sta cercando di ritrovare e le smentite delle ultime settimane sul fondo saudita, lasciano infatti pensare che la famiglia Zhang non abbia per il momento intenzione di vendere il club. A confermarlo ci ha pensato questa mattina La Gazzetta dello Sport che, in riferimento al possibile acquisto della società nerazzurra da parte di Pif, ha smentito categoricamente un possibile affare nei prossimi mesi.

Così la rosea ha stroncato le voci sul fondo: "Le voci di un interesse e di una trattativa incorso con il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, Pif, non hanno aderenza con la realtà. Piuttosto, il focus è sullo stadio: lavori in corso tra Inter e Milan per accelerare sul progetto, nel rispetto delle linee guida dettate dal Comune". Del resto va ricordato che la dirigenza ha blindato negli ultimi tempi il futuro di tre calciatori fondamentali come Bastoni, Barella e Lautaro Martinez, e che entro Natale vorrebbe anche rinnovare i contratti di Brozovic e Perisic.